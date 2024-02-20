Москва, 20 февраля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Восстановление освобождённой от украинских сил Авдеевки возможно начать только после зачистки и разминирования. Об этом 20 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Восстановление Авдеевки возможным станет только после проведения необходимой зачистки — дозачистки, после разминирования и после начала работы профильных служб», — заявил Пушилин журналистам.

Глава ДНР также выразил надежду, это будет не так, как в Артёмовске. Он добавил, что предпосылки для того, что ситуация будет развиваться по-другому, есть. Как заявил Пушилин, в Артёмовске, ВСУ сделали всё возможное, чтобы не началась даже работа по разминированию и разбор завалов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Авдеевки. Украинские военные бежали, бросив военную технику. При этом ВСУ оставили позиции ещё до приказа главкомом ВСУ Александра Сырского оставить город. Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка. Позднее, 20 февраля стало известно о полной зачистке Авдеевки.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 20 февраля Шойгу заявил, что операция по освобождению Авдеевки войдёт в учебники истории. Как сообщил глава Минобороны, подготовка к операции по освобождению Авдеевки началась ещё осенью 2023 года. Генштабу удалось провести её при минимальных потерях. Российские военные, как уточнил Шойгу, наносили до 450 высокоточных авиаударов в сутки при освобождении города.