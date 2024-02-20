Москва, 20 февраля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Об этом глава государства заявил на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Андрей Иглов/РИА Новости

«Идея хорошая ориентироваться на традиционные нравственные ценности при приёме людей, которые хотят у нас здесь жить», — заявил российский лидер.

При этом глава государства задался вопросом, как определить, каких реальных ценностей придерживается тот или иной человек.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 20 февраля принял участие в пленарном заседании четвёртого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» АСИ. Каждый житель России на специальной платформе может поделиться своей идеей или проектом, получить необходимую экспертизу и поддержку в реализации. В этом году на форум поступило более 30 тыс. идей по семи направлениям.

На форуме российский лидер также заявил, что традиционные ценности едины для любого здорового человека, и таких людей много.