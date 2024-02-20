Путин оценил идею упростить переезд в РФ людей с традиционными ценностями
Путин высоко оценил идею упростить переезд в РФ людей с традиционными ценностями
Москва, 20 февраля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Об этом глава государства заявил на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Идея хорошая ориентироваться на традиционные нравственные ценности при приёме людей, которые хотят у нас здесь жить», — заявил российский лидер.
При этом глава государства задался вопросом, как определить, каких реальных ценностей придерживается тот или иной человек.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 20 февраля принял участие в пленарном заседании четвёртого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» АСИ. Каждый житель России на специальной платформе может поделиться своей идеей или проектом, получить необходимую экспертизу и поддержку в реализации. В этом году на форум поступило более 30 тыс. идей по семи направлениям.
На форуме российский лидер также заявил, что традиционные ценности едины для любого здорового человека, и таких людей много.