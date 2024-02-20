Москва, 20 февраля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уже провёл встречу анонсированную днём 20 февраля встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Встреча состоялась. Материал готовится к выходу», — цитирует его ТАСС.

17 февраля, министр Шойгу в 04:00 мск 17 февраля доложил Путину об освобождении Авдеевки. Следующий доклад последовал в 11 утра того же дня о полном завершении операции. Противник бежал, бросив при этом вооружение и технику. Информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома ВСУ и взятия города под контроль. Шойгу подчеркнул, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима.

Владимир Путин после доклада Шойгу поздравил российских военнослужащих с этим успехом и важной победой на поле боя. Тогда же он поблагодарил войска группировки «Центр» и их командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева за успешные бои за Авдеевку.

20 февраля стало известно о полной зачистке Авдеевки от ВСУ. Ожидается, что после разминирования города можно будет приступать к его восстановлению.