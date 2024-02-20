Алушта, Крым, 20 февраля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Алуштинский аквариум объявил награду в размере 5 тыс. рублей тому, кто поймает заплывшего в Чёрное море средиземноморского хищника групера, так как он представляет угрозу для местной фауны, сообщил директор заведения Виктор Жиленко. Об этом 20 февраля сообщило «Радио Крым».

Кадр из видео

«Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Чёрном море у него нет», — рассказал он журналистам.

Жиленко сообщил, что этот вид рыб может вырастать до 50 см, а отдельные особи — до 2 м. Есть риск, что их распространение приведёт к экологической катастрофе, так как груперы очень много едят.

Руководитель аквариума рассказал, что к ним принесли двух таких рыб. Он отметил, что в Алуштинскои аквариуме впервые поселились груперы, особенно удивительно, что привезли сразу двух особей.

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Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года учёные заявили об угрозе экологической катастрофы в водоёмах Канады из-за стремительного роста популяции золотых рыбок. Попадая в благоприятную среду, они вырастают до 40 см в длину, что делает их неуязвимыми для большинства видов хищников. Они очень плодовиты и поедают водоросли, которые нужны для многих микроорганизмов.

Золотых рыбок завезли в страну в XIX веке, но только в последнее время они стали представлять угрозу для экосистемы. Их начали вылавливать с помощью специальных сетей и «электроудочек».