Москва, 21 февраля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Украинская армия на южнодонецком направлении потеряла за сутки 210 военных и два танка, сообщил 21 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные на южнодонецком направлении отразили контратаку ВСУ в районе села Новозлатополь в Запорожской области. Также ВС России нанесли удар по украинским силам в районах Владимировки и Старомайорского в ДНР.

«Потери противника составили до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37», — сказал Конашенков.

Представитель Министерства обороны также сообщил, что за сутки российские подразделения уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе села Маяки в ДНР.

Потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили 425 военнослужащих. Также украинская армия потеряла одну AN/TPQ-36, гаубицу Д-30, 20 автомобилей и бронетехнику — два танка, четыре БМП и две боевые бронемашины.