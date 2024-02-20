Москва, 20 февраля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Пленный боец украинской армии Василий Веремчук заявил о фактическом отсутствии подготовки в ВСУ и призвал жителей страны не брать повестки в военкоматы. Видеозапись с его интервью 20 февраля опубликовало Минобороны России.

Кадр из видео Министерства обороны

«Хлопцы, не идите воевать. Не за что воевать», — сказал он, призвав украинцев не брать повестки и избегать контактов с военкомами.

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По словам пленного, после мобилизации его направили на полигон, где с другими мобилизованными ничему не учили и по мере необходимости забирали к себе разные подразделения ВСУ.

Веремчук уточнил, что затем он попал Часов Яр, в котором командование посадило их в подвалы без еды и мобилизованным приходилось искать по домам что-нибудь съестное.

На боевой позиции командиры не поставили своим подчинённым никакой задачи, и они сидели и наблюдали, сами не зная, зачем, отметил пленный.

Он добавил, что после начала атаки армии России мобилизованные украинские бойцы побежали со своих позиций в тыл, где наткнулись на российских военных, которым сдались безо всякого сопротивления.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля бежавший в Россию артиллерист 23-й отдельной механизированной бригады украинских войск Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев бежать из ВСУ. По его словам, украинских военных ожидает нулевой результат на линии боевого соприкосновения.

В январе 2024 года радиоперехваты раненых бойцов ВСУ подтвердили случаи массового отказа украинских подразделений выполнять боевые задачи. Один из военных отметил, что водители отказались завозить в подразделения продукты питания и выполнять ротацию.

Глава ДНР Денис Пушилин 19 февраля заявил, что большое количество бойцов ВСУ сдалось в плен Вооружённым силам России в Авдеевке. Глава региона уточнил, что при необходимости Минобороны обнародует более точную информацию о числе сдавшихся.