Москва, 20 февраля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. В Москве на Белорусском вокзале задержали российского актёра Василия Прокопьева, сообщил 20 февраля источник ИА Регнум.

Кадр из сериала «Сын отца народов» Василий Прокопьев

У Прокопьева, который находился в состоянии опьянения, нашли пакетик мефедрона. Полиция изъяла 0,11 грамма наркотика.

Прокопьев известен участием в сериалах «Громовы» (в главной роли Савелия Громова), «У каждого своя война», «Сын отца народов» (исполнил роль Василия Сталина в 16 лет). Также он снялся в ряде художественных фильмов, в том числе «Кружовник», «Отец», «Анакоп».

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ) возбудили против актёра Анатолия Руденко, известного по сериалу «Триггер». Его 17 января задержали в Москве и изъяли у него 0,57 грамма запрещённого вещества.

Также в январе в Москве задержали актёра Богдана Кибалюка, известного по сериалу «Склифосовский». У него изъяли наркотическое вещество.