Москва, 20 февраля, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Госдума приняла законопроект, который позволит россиянам устанавливать в базе бюро кредитных историй запрет на выдачу им потребительских кредитов или займов. Нововведение начнёт действовать с 1 марта 2025 года. Об этом сообщили на официальном сайте Нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА Регнум

Депутаты приняли закон о праве заёмщика установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа в ходе второго и третьего чтения, уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что принятие закона даст россиянам дополнительную возможность защитить себя от кредитов и микрозаймов, которые на чужое имя по украденным или полученным обманом персональным данным оформляют мошенники.

Инициаторами документа выступила группа депутатов под руководством председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Действие принятого законопроекта коснётся только потребительских кредитов и не затронет ипотеку, займы на покупку автомобиля или обучение, предоставленные в рамках государственной поддержки.

Установить или снять запрет можно будет через МФЦ или портал «Госуслуги». Для этого нужно подавать заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй.

Бюро кредитных историй будут проверять идентификационный номер налогоплательщика на соответствие данным, которые есть в госинформсистеме ФНС. При этом бюро могут не проводить проверку, если ранее она уже была. В таком случае запрос на соответствие данных подтвердят сразу.

В зависимости от времени подачи заявления информацию о введении или снятии запрета внесут в кредитную историю. Это произойдёт в день его подачи. В случае, если заявление отправят после 22:00 информация о запрете появится на следующий день.

Опция начнёт действовать на следующий день после указания необходимых сведений. Снять запрет возможно на второй день после появления информации о нём в кредитной истории заёмщика.

Банкам и МФО до заключения договора с физическим лицом теперь надо будет запрашивать во всех КБКИ данные о наличии запрета на выдачу.

Если обнаружиться, что запрет для заёмщика действует, то последует отказ в кредите.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля в ЦБ сообщили, что российские банки в 2023 году предотвратили мошеннические хищения на 5,8 трлн рублей. Однако киберпреступникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. В общем счёте они смогли украсть 15,8 млрд рублей.

В финансовом регуляторе обратили внимание на то, что одной из возможных причин стали более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников.

В это же день Роскомнадзор информировал, что в Сеть с начала 2024 года в результате утечек попали более 510 млн записей о российских гражданах.

Глава Центробанка Эльвира Набиулина рассказала, что есть банки, у которых половина средств, похищенных мошенниками, — это деньги, которые были взяты взаймы.

Среди главных задач регулятора на этот год она назвала борьбу с кредитным мошенничеством, где сейчас нет системных барьеров.