Пермь, 20 февраля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. В Пермском крае сотрудникам полиции пришлось устроить погоню, чтобы остановить пьяного водителя. Инцидент произошёл вечером 19 февраля на автодороге Болгары ― Юго-Камский ― Крылово. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Кадр из видео

Правоохранители заметили автомобиль ВАЗ-21 099 без госномеров. Позднее выяснилось, что их сняли с регистрационного учёта. Водитель проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции и попытался скрыться.

Началась погоня. Водитель легковушки опасно маневрировал и создавал угрозу жизни других граждан. Полицейские в соответствии с законом применили табельное оружие, чтобы его остановить.

«Они произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем ― по колёсам автомобиля. Водитель был задержан», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

За рулём находился 21-летний пьяный молодой человек. Водительских прав у него не было. Из-за стрельбы пострадали двое пассажиров ― 18-летняя девушка и ранее судимый мужчина. Оба были пьяны.

Пострадавших доставили в больницу, а на задержанного составили несколько протоколов об административных правонарушениях.

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Как сообщало ИА Регнум, в Пермском крае в ноябре прошлого года сотрудникам полиции пришлось открыть огонь по автомобилю, за рулём которого находился пьяный водитель. 19-летний молодой человек на ВАЗ-2107 без госномеров не остановился по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться. Инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе города.

Стрельба в воздух и по автомобилю из табельного пистолета действия не возымели. Остановить машину удалось только после очереди из автомата Калашникова по колёсам. «Семёрка» съехала на обочину. Как оказалось, одна из пуль попала в спину пассажира автомобиля. Его отправили в больницу.

В Красноярском крае сотрудникам Госавтоинспекции пришлось гнаться за автомобилем, водитель которого пытался от них скрыться. За рулём машины оказался пьяный подросток.