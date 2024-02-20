Вашингтон, 20 февраля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Политики в Европе всё сильнее опасаются, что сотрудничество с НАТО в будущем не поможет противостоять «российской угрозе», заявил экс-посол США в Североатлантическом альянсе Иво Даалдер в статье, опубликованной 20 февраля газетой Politico.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Он отметил, что новость об освобождении российскими войсками Авдеевки сильно встревожила Запад, так как город является стратегически важным пунктом в регионе.

«Европа столкнулась со своими самыми большими страхами: растущим беспокойством из-за того, что Россия побеждает на Украине и потом сможет обратиться против Европы, и растущим пониманием того, что в США могут избрать лидера, который не верит в НАТО и относится к союзникам, скорее, как к врагам», — написал Даалдер.

По его мнению, Европа останется без поддержки не только в случае возвращения в Белый дом экс-президента Дональда Трампа, но и при переизбрании действующего американского лидера Джо Байдена. Бывший посол указал на то, что и при Байдене США перестали помогать Украине, несмотря на его заверения, что поддержка не прекратится.

Даалдер заявил, что главным вопросами для европейских политиков в последние дни стало обеспечение безопасности на континенте без помощи США. Дипломат подчеркнул, что в гарантии Вашингтона уже никто не верит.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 11 февраля заявил, что, став президентом США, будет поощрять нападение России на членов НАТО, которые не исполняют финансовых обязательств перед военным блоком. В Белом доме эти слова назвали ужасающими и неуравновешенными, а также заявили, что они несут угрозу для американской национальной безопасности.

Различные политики на Западе, в том числе Байден, неоднократно заявляли, что Москва якобы собирается нападать на страны НАТО. Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года назвал полной чушью подобные утверждения главы Белого дома. Российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет для этого никаких причин.

Глава МИД Сергей Лавров январе 2024 года назвал абсурдом заявления о планах России напасть на Швецию, Финляндию или страны Прибалтики. Он подчеркнул, что бессмысленность таких обвинений понятна любому, кто хотя бы немного знает историю и понимает цели специальной военной операции на Украине.