Херсон, 20 февраля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 февраля в Telegram-канале рассказал, как полтора года назад его отравили опасным боевым химикатом рицином. По словам главы региона, это сделал человек, которому он доверял.

khogov.ru

Сальдо рассказал, что отравление произошло в августе 2022 года. Внезапно ему стало плохо. Теряя сознание, он успел только сказать, что ему плохо. Лишь через 15 дней он пришёл в себя в Москве в «Склифе».

«Сейчас Минобороны РФ выяснило, что использовался рицин — опасный боевой химикат в несколько раз токсичнее цианистого калия. К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял — за большие деньги он согласился стать иудой», — отметил Сальдо.

Он заявил, что путь людей, которые способны на такие поступки, печален.

Сальдо напомнил об этом случае в связи с заявлением Минобороны России о применении ВСУ химического оружия и о том, что главу региона в 2022 году отравили именно химикатом. Губернатор отметил, что копилку военных преступлений киевского режима — террористических атак, убийств мирных жителей — пополнило применение запрещённого оружия.

Он напомнил, что украинская армия применила запрещённое в Европе вещество антрахинон против российских военных в январе этого года. В прошлом году в июне и августе ВСУ применили против российских военных в районе села Работино другое отравляющее вещество — смесь хлорацетофенона с хлорпикрином.

«Зачем всё это? Очевидно, они безуспешно пытаются нас запугать, так как реальных успехов на фронте у ВСУ нет», — сообщил Сальдо и добавил, что попытки киевского режима не увенчаются успехом.

Украинскому руководству придётся отвечать за терроризм и применение химического оружия, резюмировал глава Херсонской области.

Белковый яд рицин — это фитотоксин, его добывают из семян клещевины. Яд хорошо растворим в воде. Получивший отравление рицином может умереть от дыхательной недостаточности.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868717" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Брифинг начальника войск РХБЗ генерал лейтенанта И Кириллова

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Сальдо 9 августа 2022 года отравили рицином. Это сделали люди по заданию киевского режима. Рицин включён в Список 1 КЗХО — Конвенции о запрещении химического оружия.

Кроме того, 5 декабря прошлого года тяжёлое отравление соединениями фенола получил глава администрации ЛНР Леонид Пасечник. Как отметил начальник войск РЗХО, есть и другие случае отравления высокопоставленных должностных лиц химическим оружием, все эти расследования продолжаются.

Кроме того, Кириллов перечислил случаи применения ВСУ химического оружия против российских военных. В частности, в декабре прошлого года ВСУ на краснолиманском направлении применили против российских военных химические боеприпасы с веществом CS американского производства. Вещество способно вызвать остановку сердца.