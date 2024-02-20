Астана, 12 февраля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Перестало биться сердце легендарного ветерана Вооруженных сил, полковника в отставке Бориса Керимбаева. Как сообщает пресс-служба министерства обороны республики, первый командир советского 177-го отряда специального назначения по прозвищу «Кара майор» (Чёрный майор») скончался сегодня, 12 февраля, в Алма-Ате на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

https://www.instagram.com/p/BtxbHpyh2jZ/

«Имя полковника Керимбаева навсегда останется в нашей памяти как образец героизма, самоотверженности и патриотизма», — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Казахстана.

О дате похорон пока не сообщается. Прощание по уже сложившейся традиции, скорее всего, состоится в Доме армии.

Борис Керимбаев родился 12 января 1948 года в селе Прудки Джамбульского района Алма-Атинской области. После окончания в 1970 году Ташкентского высшего командного училища был направлен на службу в Группу советских войск в Германии. В разгар войны в Афганистане (1980−1983 годы) Каримбаев в составе советских войск возглавлял «мусульманский» батальон. Именно за командование этим батальоном за ним на всю жизнь закрепилось прозвище «Кара-майор». Потери батальона были минимальными, а о его подвигах ходят легенды. За голову «Кара майора» афганский полевой командир Ахмад Шах Масуд предлагал миллион долларов, но в итоге был вынужден заключить перемирие с советскими войсками.

https://www.instagram.com/p/Btx5hefhaLb/

В конце 1983 года Борис Керимбаев сдал должность командира отряда спецназначения и был направлен в Среднеазиатский военный округ. В 1992 году был демобилизован в запас. О нём был снят фильм «Қара майор».