* лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 20 февраля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Американского сенатора Линдси Грэма (лицо, внесённое Росфинмониторингом, в перечень террористов и экстремистов) переобъявили в России в розыск по уголовной статье, следует из базы Министерства внутренних дел.

Erin Schaff / Global Look Press

«Разыскивается по статье УК РФ <> Переобъявлен», — указывается в карточке.

По какой именно статье разыскивается сенатор США, не уточняется.

Так, в мае 2023 года МВД объявляло в розыск сенатора Грэма по уголовной статье. Грэм известен своей антироссийской позицией. Сенатор заявлял, что смерть русских в ходе конфликта на Украине — это «самая удачная трата» Вашингтона. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал большим позором для страны подобного рода высказывания.

Ранее, 20 февраля, Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов Грэма. На днях он предложил внести Россию в составляемый США список стран — спонсоров терроризма.