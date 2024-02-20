Москва, 20 февраля, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Презентация экологических атласов, подготовленных «Роснефтью» и негосударственным институтом развития «Иннопрактика», состоялась сегодня, 20 февраля, на международной выставке-форуме «Россия».

Д. Банин Белая чайка

С 2016 года компания выпустила уже более 10 книг, среди которых: «Карское море», «Море Лаптевых», «Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока», «Черное и Азовское моря», «Виды — биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем», «Баренцево море». В 2019 году был подготовлен уникальный атлас «Российская Арктика. Пространство, время, ресурсы», который объединил сведения, полученные в результате научной деятельности в Арктике, а в прошлом году — научно-популярная книга «Открывая Арктику заново».

Участники презентации смогли послушать лекцию «Экология Арктики с высоты полета белой чайки». На 2024–2027 годы «Роснефть» наметила проведение нового этапа исследований арктических экосистем. На этот раз фокус внимания компании смещается на север Красноярского края: в числе прочего, ученые построят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива, прилегающей акватории Карского моря и национального заказника «Бреховские острова».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.