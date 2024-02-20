Вашингтон, 20 февраля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Первый пациент с вживлённым в мозг имплантом от компании Neuralink, вероятно, восстановился после операции, он уже демонстрирует новые способности, в частности, может силой мысли управлять курсором компьютерной мыши, заявил основатель стартапа, американский бизнесмен Илон Маск. Об этом 20 февраля сообщило агентство Reuters.

Cfoto/Global Look Press Илон Маск

«Прогресс хороший, пациент, судя по всему, полностью восстановился с нейронными эффектами, о которых нам известно. Пациент способен перемещать мышку по экрану, просто думая», — сказал предприниматель.

Он добавил, что компания будет развивать технологию, пациента теперь станут учить кликать мышью.

Маск объявил о первом вживлении чипа Neuralink в мозг человека 29 января. Имплант назвали Telepathy («Телепатия»). Планируется, что человек с помощью этой технологии сможет управлять различными гаджетами. В первую очередь чипами предполагается снабжать людей, которые не могут двигать конечностями.

Специалист в области искусственного интеллекта Султансаид Муратчаев в беседе с ИА Регнум, комментируя эксперимент с нейроимплантом, призвал не опасаться последствий от применения этой технологии. Он напомнил, что ранее были те, кто опасался контроля над людьми с помощью мобильных телефонов, но это не оправдалось. При этом учёный отметил важность юридической составляющей внедрения вживлённых чипов, так как обязательно будут негативные инциденты при их использовании.