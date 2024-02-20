Екатеринбург, 20 февраля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из-за БДСМ-вечеринки, которая прошла ещё в ноябре 2023 года, разразился скандал. Как 20 февраля выяснил портал E1.RU, она состоялась в Окружном доме офицеров.

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«О мероприятиях договаривался начальник Дома офицеров, он же подписывал договоры с организатором Стасом Словиковским, суммы мне неизвестны», — рассказал порталу заместитель начальника Окружного дома офицеров Георгий Подкорытов.

Он также заявил, что не знал о закрытой вечеринке. Подкорытов заявил, что сам он был только на дне рождения Словиковского, но это было обычное мероприятие, на котором люди дарили имениннику подарки.

Директор Дома офицеров Андрей Зуев комментировать ситуацию отказался.

Мероприятия с полуголыми гостями проводили тайно, однако о секс-вечеринке узнали, когда на организатора пожаловались в Генпрокуратуру. Полиция по данному факту организовала проверку.

Корреспондент РЕН ТВ провёл собственное расследование и узнал, кто из известных в городе личностей её посещал. Всего в Доме офицеров прошли две вечеринки. Участники мероприятия называют себя группой Blue Velvet. Свои вечеринки они выкладывают на закрытых каналах в соцсетях. Главным организатором встречи стал Станислав Словиковский. Ранее для проведения своих шоу он арендовал ночные клубы. Стоимость входа на БДСМ-вечеринку составила от 500 до 1000 рублей. При этом в закрытой группе любителей «голых» вечеринок около 300 активных участников.

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге 4 февраля полиция провела рейд в ночном клубе, в котором проходила БДСМ-вечеринка. В правоохранительных органах заявили, что в ходе рейда среди посетителей мероприятия обнаружили двоих несовершеннолетних. Их родителей привлекли к административной ответственности.

В декабре 2023 года «голая» вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор». Её организатором стала блогер Анастасия Ивлеева. Дресс-код для её гостей был определён как «почти голый», поэтому они надели на себя минимум одежды. Общественность на проведение подобного мероприятия отреагировала жёсткой критикой, отметив, что такие акции особенно неуместны на фоне проведения спецоперации.

Участниками скандальной вечеринки стали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Дима Билан и многие другие. Несмотря на извинения за участие в событии, их посекундно вырезали из новогодних телепрограмм.

Президент России Владимир Путин также высказался о «голой» вечеринке. Глава государства заявил, что участники СВО достойны больше уважения и внимания, так как у них иные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии».