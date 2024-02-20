Сочи, Краснодарский край, 20 февраля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В Сочи мужчина во время ссоры избил знакомую женщину, а затем проломил ей череп. Тело убитой на набережной одного из пляжей обнаружили прохожие. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов в короткий срок установили личность подозреваемого и задержали его.

По данным следствия, жестокая расправа произошла в ночь на 19 февраля. Между 58-летним мужчиной и 46-летней знакомой произошла ссора, когда они были дома у подозреваемого по улице Просвещения. Женщина в оскорбительной форме высказалась в его адрес. Тогда мужчина избил её, вынес на улицу и несколько раз ударил камнем по голове.

Пострадавшая получила серьёзную черепно-мозговую травму и скончалась, а преступник скрылся с места происшествия.

На допросе злоумышленник дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время ему официально предъявят обвинение. Следствие настаивает на заключении подозреваемого под стражу.

В правоохранительных органах уточнили, приезжий мужчина ― уроженец Таджикистана.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года жителя Турции арестовали за убийство его невесты, которая разбилась насмерть при падении со скалы во время романтического свидания. Трагедия произошла в ночь на 6 июля на мысе Поленте в Чанаккале, на северо-западе страны. Накануне 42-летний Низаметтин Гурсу сделал предложение своей подруге, 39-летней Есим Демир. В честь этого события они решили устроить пикник и встретить закат на вершине утёса. Но девушка отказалась принять обручальное кольцо. Тогда жених столкнул её с высоты 32 метров. Прибывшие на место медики не смогли спасти женщину.

В августе прошлого года в Туапсе местный житель пытался зарезать знакомую. На 35-летнюю женщину он напал на почве ревности на пляже одного из санаториев в посёлке Сосновый и нанёс ей не менее 15 ударов ножом. После нападения мужчина попытался скрыться, но его задержали и передали полиции.