Берлин, 20 февраля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Германия оказалась не готова к последствиям конфликта на Украине, и потому его последствия сильно ударили по стране. Об этом 20 февраля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на конференции Федерального объединения работодателей Германии (BDA).

Olaf Kosinsky

«Последствия <…> [украинского конфликта] сильно ударили по нам здесь, в Германии, поскольку мы были плохо подготовлены», — процитировало его ТАСС.

По словам Шольца, возглавляемое им правительство быстро приняло необходимые меры, чтобы исправить эту ситуацию, в рамках которых, в частности, «за рекордное время» возвели терминалы по приёму сжиженного природного газа.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля Шольц заявил, что победа России в украинском конфликте якобы приведёт к более серьёзным последствиям для Евросоюза, нежели военная поддержка Киева. Канцлер Германии таким образом попытался оправдать экономические сложности, связанные с помощью Украине.

Шольц и глава киевского режима Владимир Зеленский 16 февраля подписали в Берлине двустороннее соглашение о безопасности. Также канцлер в этот же день заявил, что любые мирные переговоры по Украине, по его мнению, будут бессмысленными, если речь в них будет идти о капитуляции Киева.

Президент России Владимир Путин 18 февраля заявил, что страны Европы надеялись развалить Россию отказом от российского газа, однако в результате этого получили необратимые процессы в собственной экономике. Глава государства отметил, что промышленность переезжает в другие страны, включая США, с более благоприятными условиями и более дешёвыми энергоносителями.