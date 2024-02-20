Москва, 20 февраля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Европа в военном отношении на несколько лет отстаёт от России, заявил 20 февраля глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «России 24».

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Мне кажется, Европа будет стараться милитаризироваться, но вряд ли у неё это в скором времени получится, и она это прекрасно осознаёт, что они отстают на несколько лет», — заявил Гаврилов.

Он выразил мнение о том, что частные инвестиции не помогут Германии и Франции наверстать отставание. По прогнозу дипломата, в ближайшие несколько лет «на восточном фронте, да может быть, и дальше», могут произойти настолько серьёзные перемены, что имеющегося вооружения европейцам не хватит, а старые запасы они израсходовали.

По поводу прошедшей 16–18 февраля Мюнхенской конференции по безопасности Гаврилов заявил, что мероприятие постепенно превратилось в «антирусский, русофобский шабаш».

Как сообщало ИА Регнум, на Мюнхенской конференции по безопасности верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на Украине ситуация на поле боя решится в течение трёх ближайших месяцев. Он призвал европейские страны «стать быстрее и решительнее», заявив, что ЕС живёт в военных условиях.

Со своей стороны председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в украинском кризисе не осталось «серых зон» и что конфликт превратился в часть «глобальной борьбы между демократиями и автократиями». Обращаясь к европейцам, она предложила им поддержать «демократические государства», в противном случае можно считать, что они на стороне Москвы.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о попытке главы ЕК оправдать вступление стран ЕС в войну против России и втянуть европейские страны в глобальную войну.

Как заявил президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, идея победить Россию на поле боя — иллюзия, которую Запад питает из-за самонадеянности.