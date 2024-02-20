Москва, 20 февраля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Съёмки клипа на песню рэпера ST (Александра Степанова) «Дай ему сил» проходили в реалистичных декорациях, в том числе в обычной квартире в многоэтажке, по сценарию там проживает семья участника спецоперации, сообщил 20 февраля корреспондент «Известий».

Кадр из видео

По сюжету жена и сын военного ждут его возвращения домой с победой. Корреспонденту удалось пообщаться с молодым актёром, исполнившим в клипе роль сына-школьника.

«Мой персонаж — очень самостоятельный <…> Когда отец ушёл, он остался за главного, единственным мужчиной в семье», — поделился актёр и добавил, что его герой помогает матери в отсутствие отца.

По словам юного актёра, ST поёт о том, что он хочет, чтобы военные поскорее вернулись домой, поскорее вернулись к себе на Родину.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля рэп-исполнитель ST, а также гитарист рок-группы «Звери» Герман Осипов провели полевые концерты для спецназовцев в Луганской Народной Республике. Артисты вместе с бойцами спели известные композиции рэпера под гитары и балалайки. После этого российские военные в зоне СВО до официального релиза исполнили новую песню ST под названием «Дай ему сил».

Композиция «Дай ему сил» вышла 9 февраля и попала в двадцатку популярных песен. На эту песню решили снять клип. Его авторы отмечали, что они хотели максимально точно показать быт и жизнь бойцов на фронте, поэтому не использовали декораций. В том числе сообщалось, что съёмки проходили в полевых условиях, в них участвовали как актёры, так и военнослужащие. Сам клип обещали опубликовать в преддверии Дня защитника Отечества.