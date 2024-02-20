Киев, 20 февраля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Бойцы украинской армии из укрепрайона «Зенит», располагавшегося к югу от Авдеевки, попали в плен из-за того, что поздно получили приказ отступать. Такое мнение 20 февраля высказал главный редактор сайта «Цензор. нет», экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в видеоблоге.

Иван Шилов ИА Регнум

«К сожалению, всё это не было спланировано так, чтобы пробить коридор. Вовремя приказ на отход гарнизон «Зенита» не получил. И это основная причина этой трагедии. И не только этой, к сожалению», — сказал он.

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По словам журналиста, армия России добилась успеха в результате прорыва в районе «Царской охоты» на юге Авдеевки, где российские военные прорвали оборону 53-й бригады ВСУ и очень глубоко вошли в город с юга.

«И фактически 110-я бригада уже не могла маневрировать силами, противник атаковал её со всех флангов. И критический момент наступил», — добавил Бутусов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 февраля отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что украинские бойцы в Авдеевке попали в плен из-за плохой эвакуации. По его словам, командование ВСУ потеряло время в Авдеевке и бросило часть своих подчинённых в городе.

Глава ДНР Денис Пушилин 19 февраля рассказал, что плен к российским военным в Авдеевке сдалось множество украинских военнослужащих. Он отметил, что бойцы ВСУ вынуждены были сдаваться, чтобы сохранить жизнь.

Минобороны 18 февраля также опубликовало видеозапись бегства украинских бойцов с территории Авдеевки. На представленных оборонных ведомством кадрах видно, как артиллерия ВС России наносит удары по хаотически бегущим из города военным и боевой технике ВСУ.