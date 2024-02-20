* Дудя — запрещённая в России организация

Москва, 20 февраля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Некоторые российские компании готовы разорвать контракты с иностранными агентами после принятия депутатами Госдумы закона о запрете рекламы на любых ресурсах иноагентов. PR-директор российской компании «Флаувау», которая сотрудничала с Юрием Дудём (внесён Минюстом в список иноагентов), заявила ИА Регнум, что они больше не будут заказывать рекламу у блогера-иноагента.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Юрий Дудь (внесён Минюстом в список иноагентов)

Депутаты Государственной думы 20 февраля приняли в первом чтении законопроект о запрете рекламы на любых ресурсах иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. В минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу на информационных ресурсах иноагентов.

В беседе с журналистами ИА Регнум PR-директор российской компании «Флаувау» Дарья Орешко сообщила, что после принятия закона они прекратят сотрудничество с иноагентом Юрием Дудём*.

«Если закон будет принят, то никакой рекламы у Дудя мы заказывать не будем. Каждая интеграция согласовывается отдельно. Потому все интеграции у Дудя были разовыми, а не контрактными. Мы будем действовать согласно российскому закону», — сообщила Орешко.

Ранее ИА Регнум писал, что депутаты Госдумы считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников дохода в России.