Сенатора США Линдси Грэма* внесли в РФ в список террористов и экстремистов
Сенатора США Линдси Грэма внесли в РФ в список террористов и экстремистов
Москва, 20 февраля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов американского сенатор Линдси Грэма. Об этом 20 февраля сообщается на сайте ведомства.
«Грэм Линдси Олин, 09.07.1955 г. р., г. Город Централь штата Южная Каролина, США», ― указано в списке.
Согласно законодательству, банки замораживают средства включённых в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.
Американский сенатор-республиканец известен антироссийской позицией. На днях он вновь предложил внести Россию в составляемый США список стран — спонсоров терроризма. По мнению политика, это позволит Вашингтону ввести больше санкций против Москвы. Грэм допустил, что такой законопроект могут представить в течение месяца.
Как сообщало ИА Регнум, Министерство внутренних дел России 29 мая 2023 года объявило сенатора США Линдси Грэма в розыск. Ранее в отношении политика председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту его русофобских высказываний.
Так, в мае прошлого года сенатор Грэм в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что смерть русских в ходе конфликта на Украине — это «самая удачная трата» Вашингтона.
На слова Грэма незамедлительно отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трудно представить, что может быть большим позором для страны, чем подобные высказывания её сенатора.
При этом сам политик выразил крайнюю радость из-за «гнева» российских властей после его слов в поддержку Украины.