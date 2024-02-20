* лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 20 февраля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов американского сенатор Линдси Грэма. Об этом 20 февраля сообщается на сайте ведомства.

Lenin Nolly/Global Look Press

«Грэм Линдси Олин, 09.07.1955 г. р., г. Город Централь штата Южная Каролина, США», ― указано в списке.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включённых в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Американский сенатор-республиканец известен антироссийской позицией. На днях он вновь предложил внести Россию в составляемый США список стран — спонсоров терроризма. По мнению политика, это позволит Вашингтону ввести больше санкций против Москвы. Грэм допустил, что такой законопроект могут представить в течение месяца.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство внутренних дел России 29 мая 2023 года объявило сенатора США Линдси Грэма в розыск. Ранее в отношении политика председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту его русофобских высказываний.

Так, в мае прошлого года сенатор Грэм в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что смерть русских в ходе конфликта на Украине — это «самая удачная трата» Вашингтона.

На слова Грэма незамедлительно отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трудно представить, что может быть большим позором для страны, чем подобные высказывания её сенатора.

При этом сам политик выразил крайнюю радость из-за «гнева» российских властей после его слов в поддержку Украины.