Белгород, 20 февраля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. При обстреле поселка Ленинский в Белгородской области со стороны украинских войск один из снарядов попал в жилой дом. Об этом 20 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала: vvgladkov

По данным Гладкова, в результате обстрела ВСУ посёлка в Шебекинском городском округе никто не погиб и не пострадал.

«Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, ещё один прилетел во двор жилого дома, в результате взрыва во втором доме посечены фасад и забор, выбиты окна и повреждена хозпостройка», — написал он.

На месте обстрела работают сотрудники оперативных служб, продолжается подомовой обход территории, добавил Гладков.

Ранее источник ИА Регнум сообщил об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Отмечалось, что в результате один человек погиб и не менее четырёх пострадали. Позднее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о пяти пострадавших и одной погибшей.

Позднее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ второй раз за день обстреляли город, под удар попал Куйбышевский район Донецка. Он уточнил, что в результате этого получила ранения мирная жительница 1988 года рождения.