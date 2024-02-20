Москва, 20 февраля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Юлии Навальной о смерти её супруга блогера Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности) голословными и хамскими обвинениями.

EPA/ТАСС Юлия Навальная

«Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения. Но учитывая, что Юлия Навальная овдовела днями ранее, я оставляю это без комментариев», — заявил представитель Кремля.

Песков в этой связи добавил, что выступление Юлии Навальной ничем не подкреплено.

Накануне Песков отметил недопустимость звучащих от стран Запада обвинений относительно смерти Навального. Представитель Кремля указал, что подобные заявления государственных деятелей не могут нанести ущерб России, однако не красят их самих.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля Управление ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе сообщило о кончине отбывавшего наказание в колонии № 3 «Полярный волк» Навального. Он почувствовал себя плохо после прогулки, потерял сознание. Сразу после этого ему незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но это не помогло. Врачи констатировали смерть. Позже источник «Известий» сообщил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В августе 2023 года Навального осудили по делу о создании экстремистского сообщества.

На брифинге 19 февраля Песков заявил, что идёт расследование, в рамках которого следователи выполняют все необходимые действия.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию стран НАТО на смерть Навального саморазоблачительной. Дипломат обратила внимание на то, что судмедэкспертизы ещё нет, а выводы готовы.

Так, всего через 15 минут после появления сообщения о смерти Навального стали появляться произведённые «как под копирку» обвинения со стороны западных лидеров: госсекретаря США Энтони Блинкена, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и других.