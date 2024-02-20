Москва, 20 февраля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Американский баскетболист Уилл Бартон покинул «ЦСКА» на основании одного из предусмотренных в контракте условий. Об этом сообщили на официальном сайте «ЦСКА».

Frank Gunn/Keystone Press Agency/globallookpress

В клубе уточнили, что баскетболист уже вернулся в США. О «подписании» спортсмена столичные армейцы объявили три недели назад. В клубе отмечали, что за плечами Бартона большой опыт выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации.

За океаном баскетболист провёл 11 сезонов. Бартон выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс».

В итоге американский спортсмен так и не сыграл за «ЦСКА» ни одного матча. Причиной расторжения контракта стало то, что баскетболист не прошёл медкомиссию, уточнило издание Чемпионат.com.

Сейчас армейцы лидируют в турнирной таблице группы А в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября форвард московского баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов принял решение приостановить карьеру по личным причинам.

Новым капитаном команды назначили Семёна Антонова, со-капитаном стал Каспер Уэйр.

37-летний Курбанов является воспитанником ЦСКА. В 2015 году он вернулся в состав «армейцев» после выступлений за петербургский «Спартак», казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив — Кубань».

В составе ЦСКА Курбанов трижды стал чемпионом Евролиги и семь раз победителем Единой лиги ВТБ. Он является рекордсменом ЦСКА по количеству проведённых матчей.