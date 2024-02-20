Тверь, 20 февраля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Государственную программу «Сельское хозяйство Тверской области» до 2030 года рассмотрело сегодня, 20 февраля, правительство региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области 20.02.24

«Новая отраслевая государственная программа должна обеспечить сохранение и развитие позитивных тенденций на среднесрочную перспективу, — заявил Игорь Руденя. — Первоочередные для нас задачи — ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, техническое перевооружение и модернизация отрасли, рост объемов производства и реализации продукции при постоянном повышении ее качества». Он подчеркнул, что сейчас приоритетом является обеспечение потребностей внутреннего рынка, повышение эффективности региональных производств.

В 2023 году по индексу производства сельскохозяйственной продукции Тверская область заняла первое место среди регионов Центрального федерального округа. Объемы производства продукции выросли с 32,8 млрд рублей в 2016 году до 65,4 млрд рублей в 2023-м. В прошлом году общая площадь посевных угодий в регионе увеличилась до 439,1 тыс. га. Растет валовый сбор зерна: по итогам прошлого года показатель составил 179,1 тыс. тонн (в 2019 году — 122,1 тыс. тонн). В регионе также увеличиваются объемы сбора картофеля: в прошлом году получено 336,9 тыс. тонн (в 2019-м — 282,2 тыс. тонн).

Положительная динамика фиксируется по производству продукции животноводства. К примеру, объемы производства скота и птицы в прошлом году составили 297,2 тыс. тонн (в 2022-м было 225,4 тыс. тонн).

Продолжение технического перевооружения и модернизации предприятий отрасли планируется за счет реализации инвестиционных проектов и эффективного использования мер поддержки, которые включены в государственную программу.

Для аграриев предусмотрена финансовая помощь по нескольким направлениям: на проведение агротехнологических работ, элитное семеноводство и племенное животноводство, закупку техники и модернизацию мощностей, производство молока и мяса, зерна, овощей, картофеля, льна. Обеспечено льготное кредитование сельхозпроизводителей и другие направления поддержки. В 2024 году предусмотрено увеличение количества получателей по ряду позиций. В частности, финансовую помощь на агротехнологические работы для выращивания картофеля планируется предоставить 54 производителям (в 2023-м было 38), на стимулирование производства льна — 15 предприятиям (было 12), на выпуск молока — 71 компании (было 64). В 2024-м также заложено увеличение финансирования на субсидирование племенного животноводства.

По словам Рудени, важно, чтобы направления господдержки касались также личных подсобных хозяйств (ЛПХ), которые вносят вклад в решение общих задач в агропроме. Так, согласно региональному проекту «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» планируется усилить поддержку производителей картофеля и овощей открытого грунта — граждан, развивающих ЛПХ, которые платят налог на профессиональный доход. Помимо этого предполагается ежегодно увеличивать объемы производства картофеля и овощей в сельхозорганизациях области и крестьянско-фермерских хозяйствах. К примеру, довести объемы сбора картофеля на таких предприятиях с 127,3 тыс. тонн в 2024 году до 140,5 тыс. тонн в 2026-м.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, агропромышленный комплекс региона включает почти 1200 предприятий и организаций. АПК обеспечивает 7% от общего объема валового регионального продукта. В отрасли трудится около 16 тысяч человек.