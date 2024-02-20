Лондон, 20 февраля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, задержанного в Лондоне в январе текущего года, освободили под залог. Об этом 20 февраля сообщил судья Королевского суда лондонского района Сазерк.

Екатерина Лызлова/РИА Новости Дмитрий Овсянников

Вместе с тем судья продлил действие условий залога, предполагающих, что обвиняемый сдаст властям свой российский и британский паспорта, а также ежедневно будет отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон. Кроме того, он не сможет выезжать за рубеж, оформлять необходимые для этого документы и приближаться к портам, аэропортам и вокзалам. Также он обязан носить электронный браслет.

Следующее предварительное слушание состоится 5 марта этого года. Планируются также дополнительные процедурные слушания в марте, апреле, мае и июне. По существу дело бывшего главы Севастополя суд Лондона начнёт рассматривать 10 марта 2025 года, сообщило ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Овсянникова задержали 22 января в Лондоне в своём доме. Его заподозрили в нарушении санкций и отмывании денег.

Овсянникова обвинили в получении переводов в общей сложности на сумму 82,5 тыс. долларов на счёт, который он открыл в 2023 году в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 февраля заявил, что Кремлю известно из сообщений СМИ о задержании в Лондоне экс-мэра Севастополя. При этом он не может ничего сказать о том, как так вышло, что покинувший Россию экс-мэр оказался в Лондоне.

Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 2016 по 2019 годы. До апреля 2020 года он работал в Минпромторге.

В феврале 2023 года ЕС по неназванным причинам исключил Овсянникова из санкционных списков, куда он попал в ноябре 2017 года за поддержку или проведение действий или политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Восьмого апреля 2020 года Овсянникова исключили из партии «Единая Россия» после скандала в аэропорту Ижевска. Чиновника попросили предъявить билеты и документы, однако он отказался это сделать и стал активно возмущаться. В итоге его задержали и составили протокол с дальнейшим возбуждением административного дела.