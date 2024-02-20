Москва, 20 февраля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Супруга члена правления Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Михаила Брагина рассказала ИА Регнум, как муж вёл себя перед задержанием. По словам Полины Брагиной, супруг перестал выходить на связь после утреннего разговора с ней, он не нервничал и не подозревал о грядущем задержании. Женщина сообщила, что всего задержали около 20 сотрудников общества.

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Утром 20 февраля стало известно о задержании руководства Всероссийского общества глухих. О причинах произошедшего пока нет никакой информации. По словам жены одного из руководителей общества Михаила Брагина, правоохранители пришли в офис общества во время планового мероприятия, на которое собираются руководители отделений с разных уголков страны.

«Это был плановый приезд в Москву на пленум, в 11:00 часов было запланировано начало. Там решаются разные вопросы, рассматриваются отчёты, выбирают, кого из сотрудников премировать и награждать. Знаю, что собирались разбирать около 12 вопросов. А вечером муж должен был вылетать домой в Новосибирск. Обратный билет был куплен», — рассказала Полина Анатольевна.

Женщина отметила, что задержание супруга и других руководителей общества стало для неё неожиданностью. Она узнала обо всём из новостей.

«Последний раз сегодня утром перед началом мероприятия я разговаривала с ним по телефону, всё было нормально. А потом увидела новости и попыталась узнать, что происходит. Но в офисе все шоке, ничего никто не понимает. Прямо с собрания забрали 15-20 человек, и совершенно неизвестно, за что. На звонки с тех пор муж не отвечает», — объясняет она.

Полина Анатольевна отметила, что перед поездкой в столицу на пленум Михаил Брагин вёл себя как обычно, для него это была привычная рабочая встреча.

«Он не волновался точно, ничего необычного я не заметила. Он точно ничего не подозревал. Если бы подозревал, то вообще бы не поехал, скорее всего. Меня спрашивают адвокаты, за что всех задержали, а я сама не знаю, за что. В чём виноват-то он. Все перепуганные сидят в офисе, и пока нет никакой информации», — пояснила супруга.

Ранее 20 февраля Всероссийское общество глухих заявило о задержании в Москве руководящего состава. В числе задержанных президент Станислав Иванов, первый вице-президент общества Евгений Безруков, вице-президента ВОГ и председателя отделения в Татарстане Венера Гаулстон, помощника президента ВОГ, председателя Новосибирского отделения Михаил Брагин, бывшего вице-президента ВОГ Вадим Иванченко и несколько бывших руководителей отделов и сотрудников аппарата общества. В 2023 году бывший руководитель ВОГ Валерий Рухледев был осуждён по статье «Присвоение или растрата» ч. 4 ст. 160 УК РФ, его обвинили в растрате 50 млн рублей из бюджета организации. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы.

ИА Регнум в пресс-службе общества заявили, что работа ВОГа продолжается в штатном режиме, несмотря на задержания.