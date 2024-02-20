Москва, 20 февраля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили немецкую гаубицу Panzerhaubitze (PzH) 2000 и американскую пушку М119 на купянском направлении. Об этом 20 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

IMAGO/Rainer Droese/Global Look Press Panzerhaubitze (PzH) 2000

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, три САУ «Гвоздика», а также орудие М119 производства США», — заявил генерал-лейтенант.

На этом направлении ВС России также отразили четыре атаки украинских сил. Бойцы подразделений Западной группировки войск нанесли огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ. Российские бойцы отразили атаки ВСУ в районе населённого пункта Синьковка в Харьковской области.

Потери украинской армии на купянском направлении составили до 40 военных и семь единиц техники.

Как 20 февраля сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны России сбили истребитель МиГ-29 ВСУ в Херсонской области. В Минобороны заявили, что за сутки ВС России перехватили семь британских крылатых ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot американского производства, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Помимо этого, ВСУ за минувшие сутки потеряли более 395 военных на донецком направлении. Украинская армия на этом направлении также лишилась трёх танков, включая Leopard.