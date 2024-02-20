Москва, 20 февраля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за сутки потеряли более 395 военных на донецком направлении. Об этом 20 февраля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Кроме того, украинская армия лишилась трёх танков, включая немецкие Leopard, трёх американских бронетранспортеров М113, четырёх боевых бронированных машин и девяти автомобилей.

Также российские военные улучшили положение по переднему краю на донецком направлении.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск <…> нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны», ― доложил представитель оборонного ведомства.

По расположению украинской армии российские военные нанесли удары в районах Курдюмовки и Красного в ДНР. Они также отразили атаку штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Богдановки.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские подразделения уничтожили самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины за сутки 18 февраля потеряли на донецком направлении более 275 человек личного состава, две боевые машины пехоты и гаубицу Д-30. Кроме того, ВС России на этом направлении нанесли поражение подразделениям 22-й, 42-й, 93-й механизированных и 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Штурмовые подразделения десантников из состава группировки войск «Юг» ВС России 20 февраля взяли штурмом опорный пункт ВСУ на артёмовском направлении, а также продолжили улучшать положение по переднему краю. Укрытия и военную технику противника десантники обнаружили в ходе разведки с воздуха.