Москва, 20 февраля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации за сутки российские силы ПВО перехватили семь украинских крылатых ракет Storm Shadow и одну зенитную управляемую ракету Patriot, сообщил 20 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

«В течение суток перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — сообщил Конашенков.

Он также сообщил, что на купянском направлении российские военные, ведя контрбатарейную борьбу, уничтожили самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, три САУ «Гвоздика» и орудие М119 американского производства.

На авдеевском направлении российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю. В районе посёлка Ласточкино и села Первомайское в ДНР они отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Украинская армия потеряла на этом направлении 425 военных, танк, четыре боевые бронемашины и пять автомобилей.