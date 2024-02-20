Москва, 20 февраля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Силы противоздушной обороны Вооружённых сил России сбили истребитель МиГ-29 украинской армии около Белозёрки в Херсонской области. Об этом 20 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Nina Liashonok/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Белозёрка Херсонской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал он.

Военный отметил, что на херсонском направлении российские военные нанесли удары по позициям нескольких бригад ВСУ около Работина, Орехова и Вербового в Запорожской области.

В результате этого украинская армия потеряла до 120 бойцов, три пикапа, американскую артиллерийскую систему М777, американскую самоходную артустановку Paladin, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля Конашенков рассказал, что средства ПВО ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29 около Краматорска. Военный уточнил, что за сутки удалось перехватить восемь ракет РСЗО HIMARS и американскую управляемую авиабомбу JDAM.

Официальный представитель Минобороны 10 февраля заявил, что армия России в течение недели уничтожила два самолёта ВСУ. Конашенков уточнил, что это были истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25.