Москва, 20 февраля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Подразделения войсковой группировки «Центр» Вооружённых сил России, находящиеся в зоне специальной военной операции на авдеевском направлении, в течение прошедших суток продолжили улучшать свои позиции, сообщил 20 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Он также доложил, что действующие на этом направлении российские подразделения за сутки отразили четыре контратаки украинских штурмовиков из 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад, а также нанесли удары по скоплениям бойцов и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ.

«Противник потерял убитыми и ранеными до 425 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей», — отметил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки российской армией. 19 февраля Министерство обороны сообщило о взятии российскими бойцами под контроль коксохимического завода, находящегося в черте города. Российские войска также продолжили занимать более выгодные позиции.

Минобороны 20 февраля сообщило, что перед отступлением ВСУ из Авдеевки в городе, кроме боевиков националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были иностранные наёмники из Канады и Грузии. Также российские бойцы после освобождения города нашли там склад с боеприпасами американского и чешского производства.

Украинский офицер, комментируя провал ВСУ в Авдеевке, сообщил, что российская армия сильно изменилась за последний год, совершенствуются её вооружение и тактика. Он признал, что российские бойцы действуют грамотно и эффективно, а перевес в вооружении позволил им уничтожить логистику ВСУ и не давать подвозить пополнение и боеприпасы в Авдеевку.