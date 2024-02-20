Минск, 20 февраля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Белоруссии не нужна война, но к ней необходимо быть готовыми. Об этом 20 февраля на совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения национальной безопасности заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщили на сайте белорусского лидера.

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьёзности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право», ― подчеркнул глава государства.

Лукашенко отметил необходимость не просто реально оценивать обстановку и понимать, что происходит, но и оперативно действовать.

«И надо действовать на упреждение. Мы все, в первую очередь люди в погонах, просто обязаны быть готовы к отражению любых угроз. Ошибки при этом недопустимы», ― указал президент.

Он добавил, что Белоруссия фактически находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения.

«Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать», — сказал Лукашенко.

По его словам, Минск хотят «всеми правдами и неправдами» втянуть в конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко ранее заявил, что опасения о возможности начала третьей мировой войны небезосновательны. По его словам, сейчас нет страны или народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности.

Он добавил, что военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов, как будто не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн.

Белорусский лидер 10 октября 2023 года заявил, что у России и Белоруссии в ближайшее время спокойной жизни не будет: на Западе хотят разорвать единство Москвы и Минска. Такие выводы он сделал на основании докладов спецслужб и разведки.