Донецк, 20 февраля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. В частном секторе освобождённой от украинской армии Авдеевки остаются порядка 200 мирных жителей, сообщило 20 февраля Донецкое агентство новостей.

Илья Питалев/ РИА Новости

«В частном секторе Авдеевки сейчас проживают около 200 мирных жителей», — сообщили агентству в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

Минобороны России 17 февраля сообщило о полном освобождении Авдеевки в ДНР. Доклад об этом президенту России Владимиру Путину представил министр обороны Сергей Шойгу. На встрече в Кремле с главой оборонного ведомства Путин поблагодарил военных и поздравил их с важной победой.

Сообщали, что от украинских военных освободили территорию площадью 31,75 кв. км. За сутки ВСУ потеряли в боях за Авдеевку более 1,5 тысячи военнослужащих. Минобороны показало кадры беспорядочного бегства украинских подразделений из Авдеевки. Бегство украинских подразделений началось ещё за сутки до того, как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить город.

Сами жители Авдеевки заявили, что рады приходу российских войск, освободивших город от украинских военных.

Как стало известно, 20 февраля, в освобождённой от украинских сил Авдеевке, по предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что Киев, предварительно, держал жителей Авдеевки в заключении по политическим мотивам.