Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Участники спецоперации из Ростова-на-Дону и Ростовской области выступили против установки памятника сатирику Михаилу Жванецкому.

Кадр из видео Памятник сатирику Михаилу Жванецкому

Они записали видеообращение, в котором отметили, что информация об установке памятника их очень огорчила. Жванецкий не был патриотом, отметили авторы обращения.

«Он мечтал, чтобы страна превратилась в руины, а всё, что нам дорого, исчезло, защитников Отечества оскорблял. Воздвигнув памятник русофобу, вы оскорбили весь народ и плюнули на могилы наших павших братьев», — заявили участники СВО.

Как сообщало ИА Регнум, Жванецкий умер 6 ноября 2020 года на 87-м году жизни. В Ростове-на-Дону 13 февраля 2024 года открыли бронзовый памятник в честь писателя. На церемонии присутствовал губернатор Василий Голубев.

Глава региона сообщил, что Жванецкий, который родился в Одессе, любил Ростов и называл его самым лучшим городом.

Когда Голубев произносил речь, одна из присутствующих на мероприятии женщин назвала Жванецкого русофобом. По её словам, сатирик мечтал сровнять Россию с землёй.

Комментируя открытие памятника Жванецкому в Ростове, писатель Захар Прилепин заявил, что тот не был патриотом. Установку монумента он назвал неуместной, напомнив, что памятник Жванецкому теперь есть, а мемориалов погибшему командиру ДНР Арсену Павлову («Моторолле») и первому главе ДНР Александру Захарченко нет.