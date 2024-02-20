Киев, 20 февраля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Пилоту Максиму Кузьминову, угнавшему и передавшему украинской армии российский вертолёт Ми-8, предлагали остаться на Украине, заявил 19 февраля изданию «Украинская правда» секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Кадр из видео Максим Кузьминов

«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине», — сказал он.

По мнению Данилова, пилот на украинской территории был бы защищён.

Как передавало ИА Регнум, сообщения о возможной гибели Кузьминова 19 февраля начали распространять испанские СМИ. По их данным, у него было несколько пулевых ранений. Информационное агентство EFE сообщило, что его убили 13 февраля в городе Вильяхойоса в испанской провинции Аликанте. Официальные ведомства Испании пока не подтвердили информацию о смерти пилота.

Среди сообщений о смерти лётчика были нестыковки, изначально журналисты сообщили об убийстве 33-летнего украинца, а Кузьминову 28 лет. При этом представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что Кузьминова нашли мёртвым в Испании.

Согласно одной из версий следствия, Кузьминова ликвидировали украинские спецслужбы как неудобного свидетеля, сообщили испанские СМИ.

Российские журналисты 20 февраля попросили прокомментировать ситуацию пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он сообщил, что у Кремля нет информации по этому вопросу.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя обсуждение вероятной смерти Кузьминова, заявил, что он уже стал моральным трупом, когда спланировал своё преступление. Глава СВР назвал пилота предателем.

Кузьминов угнал Ми-8 в Харьковскую область в августе 2023 года. В украинском телеэфире он сообщил, что получил за измену Родине от киевского режима $500 тыс. (48,7 млн рублей). На борту угнанного вертолёта также оказались штурман Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов, которые не знали, что запланировал предатель. Их убили, когда борт приземлился на украинском аэродроме. ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене.