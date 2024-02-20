Москва, 20 февраля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Массовый сбой доменной зоны .ru, который произошёл в конце января 2024 года, вызвала техническая проблема. Об этом 20 февраля журналистам рассказал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено», — заявил он.

От интернет-пользователей 30 января стали поступать обращения о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне .ru, не открывались приложения и сайты. Сбои наблюдались в работе «Яндекса», «Дзена», «Авито», Wildberries, Ozon. О неполадках сообщали в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, частично в Сибири и на Дальнем Востоке.

Профильные издания писали, что, вероятно, произошла поломка DNSSEC — набора расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. В Минцифры также подтвердили, что сбой произошёл из-за неполадок с глобальной инфраструктурой DNSSEC.