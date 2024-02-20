Старая Купавна, Московская область, 20 февраля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Кровля супермаркета торговой сети «Пятёрочка» в подмосковном городе Старая Купавна рухнула 20 февраля под тяжестью снега. Об этом 20 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Крыша магазина «Пятёрочка» рухнула в подмосковной Старой Купавне», — сообщил канал.

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Отмечается, что кровля, по предварительным данным, упала под тяжестью выпавшего в столичном регионе в последние дни снега, от которого её не успели почистить. В результате инцидента никто не пострадал. Площадь обрушения составила 250 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля в пресс-службе Минспорта рассказали об обрушении крыши в здании с бассейном на олимпийской базе в городе Новогорске в Московской области. В спортивном ведомстве уточнили, что в результате этого нет пострадавших.

В Оренбургской области 11 февраля обрушилась кровля в спортзале сельской гимназии. Инцидент произошёл в селе Донском, в результате него никто не погиб и не пострадал.

В городе Донском Тульской области 14 декабря 2023 года произошло обрушение под тяжестью снега кровли фабричного здания по производству средств личной гигиены. Кровля обрушилась на площади 1,8 тыс. квадратных метров.