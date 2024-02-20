Екатеринбург, 20 февраля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Задержанную за сбор и переводы денег украинским военным гражданку России и США отправили в СИЗО. Об этом 20 февраля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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«Обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», ― говорится в сообщении ЦОС.

Жительницу Лос-Анджелеса задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ. По данным ведомства, она причастна к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Установлено, что с февраля 2022 года, с момента начала спецоперации, 33-летняя женщина организовала сбор денег в интересах одной из украинских организаций, которая впоследствии направляла средства на приобретение предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для украинской армии.

Кроме того, будучи в США, обвиняемая неоднократно принимала участие в акциях в поддержку Украины, сообщили в ФСБ. В отношении задержанной возбудили дело о государственной измене.

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Как сообщало ИА Регнум 12 февраля, житель Калининградской области попал под уголовное преследование за то, что по собственной инициативе передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии.

Сотрудники ФСБ 13 февраля задержали на госгранице в Калининградской области жителя Пензенской области, пытавшегося отправиться на Украину и вступить в ряды националистического формирования. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности в ней.