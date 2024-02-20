Авдеевка, ДНР, 20 февраля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Правоохранительные органы и Следственный комитет России ведут работу с жителями Авдеевки по сбору информации о тайных тюрьмах и пыточных ВСУ, сообщил 20 февраля посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, работа с людьми, которые выходят из города, необходима для того, чтобы точно установить такие места и получить документальное подтверждение.

Телеграм-канал Минобороны России

«Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям», — подчеркнул дипломат.

Также, по его словам, следствию предстоит изучить предварительную информацию о тайных захоронениях в Авдеевке и о последствиях пыток. Говоря о способах получения доказательств киевских преступлений, Мирошник пояснил, что по мере разминирования Авдеевки и открытия доступа туда гражданских специалистов территория, на которой проводится расследование, будет расширяться, и что после снятия показаний начнётся осмотр потенциальных мест преступной деятельности ВСУ.

Авдеевка — город в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он расположен примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. Оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. К началу 2022 года там жили 31,7 тыс. человек. Об огромном количестве зафиксированных преступлений по отношению к мирному населению Авдеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявлял ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пыточные и другие зверства ВСУ

Преступное отношение к мирному населению киевская власть демонстрирует с 2014 года. С этого времени только боевики украинского националистического батальона «Айдар» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) похитили не менее ста мирных жителей в Луганской Народной Республике.

«Похищали людей, держали в подвалах, выкупы [требовали], избивали, машины забирали. Да они всё, что хотели, то и делали с людьми», ― рассказал один из пострадавших.

О том, что киевские националисты на территории Луганской Народной Республики задерживали и пытали людей, свидетельствует переоборудованная в пыточную тюрьму база «Айдара», обнаруженная в октября 2022 года на территории Старобельского района ЛНР вблизи села Половинкино. По данным СК, там содержали не менее 30 задержанных, при этом как минимум семь человек из них, не выдержав пыток, скончались или их убили.

О том, что Служба безопасности Украины (СБУ) создала пыточные камеры для насилия над людьми, которые сотрудничали с российскими властями, в Днепровском и Комсомольском РОВД, оповещал журналистов в конце мая 2023 года представитель силовых структур.

В частности, в пыточной камере Днепровского РОВД был зверски избит, а на следующий день умер в камере местный коммерсант Владимир Малина, писало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, чтобы скрыть факт гибели мужчины, двух задержанных вместе с ним работников гуманитарного центра РФ Романа Гаврилюка и Игоря Гурова протяжении трех дней истязали и принудили написать объяснение, что Владимир Малина был выпущен на свободу вместе с ними.

Собеседник агентства также заявил, что в другом РОВД — Комсомольском — СБУ привлекло иностранцев «с английской, польской и грузинской речью» к истязаниям задержанных.

Азовцы

Одним из самых кровожадных украинских военных формирований была группировка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую 2 августа 2022 года Верховный суд Российской Федерации признал террористической и экстремистской организацией, полностью запретив ее деятельность на территории России.

Боевики группировки пытали и убивали мирных граждан, включая маленьких детей. Также боевики минировали гражданские объекты, доказало следствие.

О пыточной «азовцев» в аэропорту Мариуполя в начале марта 2023 года известил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Херсонскую область.

«Самая страшная пыточная современности находилась в Мариуполе, а боевики «Азова» дали ей необычное название «Библиотека». Людей, которые подвергались там самым изощрённым мучениям и казням, нацисты называли «книгами», — напомнил в конце декабря 2022 года директор Фонда «Историческая память», ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН Александр Дюков.

«В аэропорту Мариуполя находилась печально известная тюрьма-пыточная со всей соответствующей атрибутикой: рвами с телами замученных, карцерами и бензопилами. Это не средневековье, а неонацизм», — подчеркивал ещё в марте 2022 года постоянный представитель Василий Небензя на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

О том, что боевики банды «Азов» в большей степени занимались не боевыми действиями, а грабежами и пропагандой нацистской идеологии во время пребывания в Мариуполе, рассказывал ранее пленный боевик Сергей Русинов. Он заявил, что своими глазами видел, как убивали женщин и детей, называя их «вражескими карликами-разведчиками».

«Нам отдавали незаконные приказы совершать преступления», — отмечал в августе 2023 года «РИА Новости» другой военнопленный этого подразделения — Андрей Черняков.

В середине февраля 2024 года бригаду, состоящую из боевиков «Азова», перебросили в Авдеевку. Но став после «ребрендинга» 3-й штурмовой бригадой, «азовцы» сбежали из суперукрепленного Авдеевского коксохима.