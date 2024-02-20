Москва, 20 февраля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Мосгорсуд приговорил бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии за госизмену, сообщили 20 февраля в пресс-службе инстанции.

Alexey Belkin/Global Look Press

«Кондрацкого Игоря Всеволодовича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на два года.

Кондрацкого также лишили звания полковника запаса.

В 2022 году дипломат стал фигурантом дела о госизмене. Тогда речь шла о передаче представителю иностранного государства информации, которая содержит сведения, включающие гостайну.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года ФСБ возбудила против экс-депутата Ильи Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов) уголовное дело о госизмене. Его, в частности, обвинили в переходе на сторону противника, а также в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.