Москва, 22 февраля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Резиденты и руководители региональных студий продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг» с ноября 2023 года, сняли документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции и приграничных регионах. Эксклюзивная премьера состоится 24 февраля в Москве на международном фестивале «RT.Док: Время героев». В этот же день картина станет доступна всем на платформе RUTUBE.

«Инсайт Люди» Кадр из документального фильма «СВОими глазами»

«СВОими глазами» — это проект, рассказывающий об обычных людях, чья жизнь изменилась в ходе событий на Украине. Герои ленты говорят о трудностях, с которыми столкнулись, об изменениях в мировоззрении, о том, как нашли свое место в новой реальности, показывая истинный взгляд глубинного народа России на СВО. Фильм состоит из историй о мужестве, единении людей в сложное время, разногранной помощи в достижении общей цели. Авторы проложили маршрут от Макеевки до Орла, чтобы услышать мнения людей, которые проживают в разной удаленности от линии соприкосновения.

Особенность проекта — отсутствие авторских комментариев. Зритель погружается в истории с их непосредственными участниками, получает информацию от первоисточника, составляя собственное мнение о героях.

«Когда мы смотрим документальные фильмы, то волей-неволей формируем свое отношение к фактам через личность рассказчика. С одной стороны, возможно, будет сложнее без пояснений воспринимать слова героев, с другой — каждый сможет сделать собственные выводы, дать по-настоящему индивидуальную оценку увиденному», — говорит один из авторов проекта «СВОими глазами» — руководитель студии «Инсайт Люди» в г. Белгороде Павел Шинкарев.

«Мы постарались выстроить максимально доверительные отношения с участниками проекта. Каждый из них — настоящий герой своей истории, и мы благодарны им за смелость и открытость», — подчеркнула линейный продюсер проекта «СВОими глазами», руководитель студии «Инсайт Люди» в г. Старый Оскол Алена Стратулат.

«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». RUTUBE также принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу».