Москва, 20 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы 20 февраля приняли в первом чтении законопроект о запрете рекламы на любых ресурсах иностранных агентов. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Duma.gov.ru

Документ предусматривает запрет россиянам и отечественным компаниям всех форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, а также в их блогах и на страницах в социальных сетях. Кроме того, в законопроекте говорится о запрете рекламы площадок самих иноагентов.

«Только в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов», — прокомментировал инициативу в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что многие из иностранных агентов не скрывают, что полученные деньги отправляют на финансирование киевского режима, то есть помогают ВСУ убивать российских военных и мирных жителей. За нарушение запрета на рекламу у иноагентов будет грозить лишение свободы на срок до двух лет, добавил Володин.

Спикер 10 февраля сообщил, что в Госдуме готовят законопроект о запрете рекламы у иноагентов. Он отметил, что многие возмущены возможностью зарабатывать на россиянах тех, кто действует в интересах недружественных России государств.

Закон о регулировании деятельности иностранных агентов в России вступил в силу в декабре 2022 года. Они обязаны сообщать о статусе своим работникам и органам публичной власти при обращении к ним для лоббирования интересов. Также закон обязывает иностранных агентов указывать статус на производимых ими материалах. Кроме того, им запрещено вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, в том числе преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях.