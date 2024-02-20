Москва, 20 февраля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Борис Галкин рассказал, что Алла Пугачёва назвала россиян «холопами» и «рабами», потому что ничего не стоит сама по себе, а интерес к ней пропал. Об этом актёр рассказал в беседе с журналистами издания aif.ru.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Галкин высказался по поводу слов певицы, которая в октябре 2022 года описала тех людей, которые её критикуют фразой «были холопами, а стали рабами». Артист выразил мнение, что подобные слова мог позволить себе лишь человек, который ничего не стоит сам по себе, но неожиданно добился высокого статуса.

«Настоящий благородный человек так не скажет никогда. Все же это понимают. Так скажет только тот, кто почувствовал свою избранность благодаря судьбе. Вот судьба вытолкнула её настолько, что она подумала: все, я теперь могу сверху вниз смотреть», — пояснил Галкин.

Как отметил актёр, в России пропал всякий интерес к Пугачёвой.

«На самом деле, всё, что касается новостей о Пугачевой, поднадоело, потому что это похоже на какие-то сплетни. Это больше похоже на пустой треп на скамеечке, когда уже говорить не о чем, но всё равно надо о чём-то потрепаться», — резюмировал Борис Галкин.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) улетели из страны после начала специальной военной операции на Украине. Сначала они обосновались в Израиле, но уехали оттуда, когда там начались боевые действия. В Израиле, ЕС и США Галкин на концертах выступал с резкой критикой в адрес России, СВО и коллег-патриотов.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в реестр физических лиц — иностранных агентов. По данным ведомства, артист получал финансирование с Украины. Пугачёва попросила Минюст зачислить и её в реестр иноагентов, а также выразила солидарность со своим супругом, которого назвала «патриотом России».

Сам Галкин при этом пытался через суд оспорить решение Минюста о включении его в список иноагентов, но Замоскворецкий суд Москвы его исковые требования отклонил.