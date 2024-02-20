Москва, 20 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 20 февраля заявил, что Кремль своевременно сообщит, посетит ли глава государства Владимир Путин «Игры Будущего» в Казани.

Andrey Titov/Global Look Press

«Мы всё своевременно сообщим», — заявил представитель Кремля.

«Игры Будущего» состоятся в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В них примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине: 16 в основной и 5 — в расширенной программе.

Талисманом «Игр Будущего» в 2024 году стала жар-птица Мира. Его разработали студенты из Татарстана.

Президент России 26 декабря подписал закон о международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». В ноябре 2022 года российский лидер заявил, что такие соревнования уже объединили представителей пятидесяти государств, и это только начало. Путин также подчеркнул, что идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому.

Песков заявил журналистам 19 февраля, что помимо президента Киргизии Садыра Жапарова, на «Игры Будущего» приедут лидеры и из других стран.

В Казань 15 февраля прибыли первые участники международного турнира «Игры Будущего». Среди них спортсмены из Аргентины, Бразилии, Ирана, Китая, Канады, Мексики, США и Эстонии.