Москва, 20 февраля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus, так как машина понравилась северокорейскому лидеру во время его визита на космодром «Восточный» в сентябре 2023 года. Об этом 20 февраля рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Песков напомнил, что президент лично показал Ким Чен Ыну этот автомобиль во время визита лидера КНДР на космодром «Восточный» осенью прошлого года.

«Как и многим, эта машина [Ким Чен Ыну] понравилась, поэтому было принято такое решение [подарить её]», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 февраля северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль. Как отметила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, такой подарок говорит об особо дружеских отношениях глав двух государств.

Позднее в этот же день Песков подтвердил, что президент подарил Ким Чен Ыну отечественный представительский автомобиль Aurus.

Путин 13 сентября 2023 года в ходе визита лидера КНДР в Россию показал Ким Чен Ыну во время встречи на космодроме «Восточный» российский автомобиль Aurus. Северокорейский лидер осмотрел машину снаружи и некоторое время посидел внутри автомобиля.

Автомобили Aurus Senat впервые показали широкой публике в мае 2018 года во время инаугурации президента России. Проект платформы для перевозки и сопровождения подлежащих государственной охране лиц создал институт НАМИ.