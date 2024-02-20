Москва, 20 февраля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. В администрации президента России не располагают информацией о смерти в Испании лётчика Максима Кузьминова, перегнавшего на Украину российский вертолёт Ми-8 и после сдавшегося в плен ВСУ. Об этом 20 февраля журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кадр из видео Максим Кузьминов

«Мне неизвестно, были ли сообщения по дипломатическим каналам», ― сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что у Кремля никакой информации по этому вопросу нет.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что тело, предположительно, Кузьминова с по меньшей мере полудюжиной пулевых ранений нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте, 19 февраля сообщила газета ABC. Труп обнаружил сосед 13 февраля.

Представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов в тот же день подтвердил факт смерти перебежчика. По данным источников ГУР, пилота могли убить после того, как он пригласил к себе в гости бывшую девушку.

Согласно одной из версий следствия, Кузьминова ликвидировали украинские спецслужбы как неудобного свидетеля, сообщили испанские СМИ.

Также выяснилось, что документы, обнаруженные у убитого лётчика, не соответствовали его личности и принадлежали 33-летнему украинцу.

Кузьминов угнал российский вертолёт Ми-8 в Харьковскую область в августе 2023 года. В украинском телеэфире он поделился, что измену Родине украинские спецслужбы оценили в $500 тыс. (48,7 млн рублей).

Штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов не знали о планах предателя, их расстреляли после приземления на аэродроме ВСУ. ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал лётчика предателем и преступником. По его словам, Кузьминов стал моральным трупом ещё когда планировал преступление.