Южно-Сахалинск, 20 февраля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Газпромбанк профинансирует проект строительства пяти поликлиник на территории Сахалинской области, сообщает пресс-служба финансовой организации. В частности, банк подписал кредитный договор со специальной проектной компанией, участниками которой выступают «К1 Концессии» и «дочка» Газпромбанка, который также реализует стратегию #МЕГАИГРОКа на рынке государственно-частного партнерства.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

В рамках проекта планируется построить два корпуса детской поликлиники в Южно-Сахалинске и селе Дальнем, поликлинику для взрослых и детей в селе Хомутово, поликлинический корпус в городе Углегорске, а также амбулаторно-поликлинический корпус в городе Холмске. Приём в медицинских учреждениях составит от 120 до 600 посещений за смену. Совокупная площадь объектов составит порядка 45 тыс. кв. м, а ввод в эксплуатацию запланирован не позднее ноября 2025 года.

Помимо финансирования проекта и участия в капитале компании-концессионера, Газпромбанк выступает финансовым консультантом проекта.

«Будучи одним из лидеров на рынке инфраструктурных проектов, банк уже давно укрепляет свои позиции в области финансирования медицинской инфраструктуры, доступ к которой является одним из ключевых показателей социально-экономического развития российских регионов», — отметила вице-президент — начальник департамента финансирования инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Светлана Ляпина. Она выразила уверенность, что участие банка в создании крупных социально значимых объектов увеличивает потенциал комплексного развития Сахалина.

«Это очень важное для нашего региона событие, — заявил губернатор Сахалинской области Виталий Лимаренко. — Нам нужно больше современных поликлиник и других учреждений с высоким уровнем комфорта, с хорошим оснащением. Медицинская помощь для жителей Сахалинской области будет бесплатной в рамках системы обязательного медицинского страхования».